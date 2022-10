Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stadtgebiet -- Feuerwehreinsatz -- starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus mit Gewerbefläche

Freiburg (ots)

Bei der Integrierten Leitstelle in Freiburg ging am Sonntag, den 09.10.2022, gegen 20:10 Uhr, ein Notruf ein. Es wurde angegeben, dass es in einem Mehrfamilienhaus nahe der Dreisam in der Freiburger Innenstadt brennen würde.

Vor Ort wurde an dem besagten Objekt, in welchem 26 Personen wohnhaft sind, eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Der Rauch kam aus einem Gewerbebetrieb im Erdgeschoss. Dort hielten sich keine Personen auf.

Zu einem wirklichen Gebäudebrand kam es nicht - Personen waren zu keiner Zeit gefährdet.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr Freiburg sind mittlerweile beendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell