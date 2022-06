Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Rheine, Autos aufgebrochen

Greven, Rheine (ots)

In Greven und Rheine haben unbekannte Täter jeweils Scheiben von Autos eingeschlagen und Gegenstände entwendet. In Greven wurde durch unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrertür eines grauen VW eingeschlagen, der an der Gerburgisstraße stand. Die Tat ereignete sich am Mittwoch (15.06.22) zwischen 14.45 Uhr und 15.00 Uhr. Vom Beifahrersitz wurde eine Handtasche gestohlen. In Rheine im Stadtteil Wietesch an der Straße Im Schwienebrook haben bislang unbekannte Täter am Mittwoch zwischen 16.00 Uhr und 22.00 Uhr an einem Firmenfahrzeug das Fenster der Beifahrerseite eingeschlagen. Anschließend griffen sie offenbar durch die Scheibe und öffneten das Handschuhfach. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde aus dem Ford Transit nichts entwendet. Ebenfalls in Rheine-Wietesch schlugen Unbekannte die Beifahrerscheibe an einem weißen Honda ein. Der Wagen parkte am Elsa-Brandström-Weg/Ecke Gertrudenweg. Die Täter stahlen am Mittwoch zwischen 06.40 Uhr und 07.05 Uhr ein Mobiltelefon aus der Mittelkonsole des Wagens. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Autoaufbrüchen geben können. Die Wache in Greven ist zu erreichen unter Telefon 02571/928-4455, die Wache in Rheine unter Telefon 05971/938-4215.

