Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unbekannter entfernt Schachtdeckel - Zeugenaufruf-

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Zwischen Samstag, 08.10.2022, gegen 22.00 Uhr und Sonntag, 09.10.2022, gegen 11.20 Uhr entfernte eine bislang unbekannte Person in der Scheuerlenstraße, Einmündung zur Dennenbergstraße in Titisee-Neustadt einen Gullideckel aus ihrer Fassung und warf diesen von einer Brücke in den Reichenbach herunter. Es ist nicht bekannt, ob Verkehrsteilnehmer durch den fehlenden Gullideckel gefährdet oder geschädigt worden sind. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Geschädigte des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07651-93360 zu melden.

