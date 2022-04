Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Trickdiebe geben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

In Bockum-Hövel waren am Dienstag Trickdiebe unterwegs. Die Täter gaben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und erbeuteten in zwei Wohnungen Schmuck und Bargeld. Gegen 12.45 Uhr verschafften sich zwei Männer unter einem Vorwand zunächst Zutritt zu einer Wohnung in der Marinestraße. Vor dem Haus wurde die 81-jährige Geschädigte angesprochen. Die angeblichen Mitarbeiter der Stadtwerke gaben vor, den Wasserdruck prüfen zu müssen und baten um Einlass. Die Frau ließ die Täter bereitwillig in die Wohnung. Hier wurden in der Folge Wasserhähne geöffnet und Überprüfungen vorgetäuscht. Im Rücken der Geschädigten muss einer der Männer die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht haben. Gegen 15 Uhr verschafften sich vermutlich die gleichen Diebe auf ähnliche Weise Zugang zu einer Wohnung in der Straße Geistkamp. Die vermeintlichen Monteure durchsuchten auch hier im Rücken der Geschädigten (ein Ehepaar 85 und 86 Jahre alt) die Wohnung nach Wertgegenständen. Die Täter waren auch hier erfolgreich. Ein Mann, etwa 25 bis 30 Jahre alt, hat eine stabile Figur und ist etwa 1,8 bis 1,9 Meter groß. Er trug eine Lederweste, eine Mütze, eine Brille, einen kürzeren Bart und zur Tatzeit einen Mundschutz. Ein zweiter Täter ist etwas kleiner, etwa 1,7 bis 1,8 Meter groß. Er trug eine dunkle, kurze Jacke, eine dunkle Hose und eine dunkelblaue Kappe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ag)

