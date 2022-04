POL-HAM: Drei Personen nach Unfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Ein 35 Jahre alter Ladendieb wurde am Montag, 25. April, vorläufig festgenommen. Gegen 17.30 Uhr entwendete er aus einer Parfümerie am Richard-Matthaei-Platz mehrere Packungen Parfum - ein 55-jähriger Ladendetektiv bemerkte den Diebstahl. Der 35-Jährige ergriff die Flucht und rannte in Richtung Bahnhof. Auf der Gustav-Heinemann-Straße konnte der 55-Jährige den Dieb einholen und festhalten. Der ...

mehr