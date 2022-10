Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ibach: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Freiburg (ots)

Am Sonntagmittag, 09.10.2022, gegen 16:00 Uhr, ist ein Motorradfahrer auf der L 150 bei Ibach-Mutterslehen gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Der 52-jährige kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Er war vermutlich aufgrund einer zu hohen Geschwindigkeit in einer Kurve von der Straße abgekommen. Er kam zu Fall und rutschte noch einige Meter über eine Wiese. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro.

