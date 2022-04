Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Nächtlicher Auffahrunfall auf der Autobahn 81 (10.04.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer in der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen Mitternacht, auf der Autobahn 81. Ein 21-jähriger VW Caddy Fahrer fuhr zwischen den Anschlussstellen Tuningen und Bad Dürrheim auf einen vor ihm fahrenden Renault Kangoo eines 28-Jährigen auf. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von jeweils rund 3.000 Euro.

