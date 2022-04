Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim-Unterbaldingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer verliert Kontrolle und prallt gegen Steinbegrenzung (10.04.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Zu einem Unfall mit insgesamt rund 40.000 Euro Schaden ist es am Sonntag gegen 9.30 Uhr auf der Ortsdurchfahrt, der Villinger Straße, gekommen. Ein 54-jähriger Audi-Fahrer fuhr auf der Villinger Straße in Richtung Geisingen und verlor wegen plötzlich auftretender gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen A6. Er kam nach links von der Straße ab und prallte gegen eine steinerne Grundstücksbegrenzung. Ersthelfer schlugen eine Autoscheibe ein und konnten nach Öffnen der Fahrertür den Fahrer aus seinem Autowrack befreien. Er kam mit einem Rettungsdienst in eine Klinik. Beim Unfall leisteten zahlreiche Retter der Feuerwehr Unterbaldingen Hilfe. Auch ein Rettungshubschrauber mit Notarzt kam an die Unfallstelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell