Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (433/2021) Einbruch in Wohnung im Asternweg - Täter flüchten mit Bargeld

Göttingen (ots)

Göttingen, Asternweg

Dienstag, 23. November 2021, zwischen 17.45 und 18.15 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Durch eine aufgebrochene Balkontür sind Einbrecher am Dienstag (23.11.21) in der Zeit zwischen 17.45 und 18.15 Uhr in eine Wohnung im Göttinger Asternweg eingedrungen. Anschließend durchsuchten die Täter die Räume nach Diebesgut. Sie entkamen mit Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

