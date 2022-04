Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Müll in der Landschaft entsorgt (10.04.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Umweltsünder hat ein Zeuge bei der Polizei am Sonntag angezeigt. Ein Autofahrer entsorgte gegen 15.30 Uhr auf einem Waldweg an der Landesstraße 423 mehrere Säcke Müll in der freien Natur. Ein Zeuge beobachtete ihn dabei und konnte das Autokennzeichen des Verantwortlichen ablesen. Die Polizei leitete gegen den Umweltverschmutzer ein Bußgeldverfahren ein. Der Mann muss auch damit rechnen, dass er nachträglich die Kosten für die umweltgerechte Entsorgung seines Abfalls tragen muss.

