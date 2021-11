Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Trotz Schnee: Drei Fahrverbote nach Geschwindigkeitsmessung -#polsiwi

Netphen-Herzhausen (ots)

Am gestrigen Montag (29.11.2021) droht drei Fahrern ein Fahrverbot, weil sie zu schnell unterwegs waren. Der Verkehrsdienst der Polizei führte von Nachmittag bis in den Abend hinein Radarkontrollen auf der Hilchenbacher Straße in Herzhausen durch. Von fast 1.600 Fahrzeugen waren 70 zu schnell. Vier Fahrer müssen mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. In drei Fällen war die Überschreitung so hoch, dass ein Fahrverbot von jeweils einem Monat droht. Auf einen VW-Fahrer, der mit 88 km/h statt der erlaubten 50 km/h in der Ortschaft unterwegs war, kommen laut Regelsatz zudem noch ein Bußgeld in Höhe von 260 Euro und zwei Punkte hinzu.

Vor dem Hintergrund der gestrigen Wetterlage und der damit verbundenen Fahrbahnverhältnissen weist die Polizei darauf hin, besonders die Geschwindigkeitsvorschriften zu beachten. Bei den gestrigen witterungsbedingten Verkehrsunfällen lag fast immer nicht angepasste Geschwindigkeit zu Grunde.

