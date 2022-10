Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Auto in Öflingen demoliert - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein in der Wehratalstraße in Wehr-Öflingen geparktes Auto wurde in der Zeit zwischen Freitag, 07.10.2022, 21:00 Uhr und Samstag, 08.10.2022, 17:00 Uhr, mutwillig demoliert. Am unverschlossenen Mitsubishi wurden mehrere Scheiben beschädigt, außerdem das Handschuhfach herausgerissen. Der Sachschaden liegt bei ca. 2000 Euro. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell