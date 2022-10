Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrerin kommt von Straße ab - verletzt ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Mit mutmaßlich rund 2,5 Promille intus ist eine Autofahrerin am Sonntagmittag, 09.10.2022, in Rickenbach von der Straße abgekommen. Kurz nach 16:30 Uhr war die 50-jährige auf der L 155/Hennematt zunächst nach rechts geraten. Nachdem sie mit ihrem Auto zwei Absperrpfosten und einen Leitpfosten umgefahren hatte, kollidierte sie mit einer Stützmauer in einer Hauseinfahrt. Das Auto blieb schwer beschädigt auf der gegenüberliegenden Straßenseite liegen. Ersthelfer und später der Rettungsdienst kümmerten sich um die verletzte Fahrerin. Sie kam in ein Krankenhaus. Eine Alkoholüberprüfung ergab einen Wert von rund 2,5 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt. Am Auto dürfte ein Sachschaden von ca. 20000 Euro entstanden sein. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

