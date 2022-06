Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit 3 leichtverletzten Personen, Verursacher flüchtig

Lahnstein (ots)

Am Donnerstag, gegen 14:20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B 42 im Bereich der Abfahrt Oberlahnstein. Ein älterer Mann mit weißen Haaren wollte mit seinem dunkelgrauen VW Polo, Kennzeichen SG- (für Solingen, Weiteres nicht bekannt) von Oberlahnstein auf die B 42 in Richtung Braubach auffahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Fahrzeuges, dass die B 42 aus Richtung Braubach kommend befuhr. Die Fahrzeugführerin musste abrupt stark abbremsen, was die dahinter befindliche Fahrerin zu spät erkannte und auf das abbremsende Fahrzeug auffuhr. Die 3 in den Pkw befindlichen Personen wurden vorsorglich zwecks ärztlicher Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Wer kann Angaben zum Unfall oder zu dem Flüchtigen machen?

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell