POL-PDKO: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Oberwesel (ots) - Am Dienstag, den 31.05.2022 ereignete sich gegen 09:15 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Schaarplatz / Rathausstraße in Oberwesel. Hierbei kam es zu einer Kollision zwischen einem Fußgänger und einem PKW, wodurch der Fußgänger gegen einen weiteren, entgegenkommenden PKW geschleudert wurde. An diesem PKW entstand Sachschaden. Die unfallbeteiligte PKW-Fahrerin kümmerte sich im Anschluss um den ...

mehr