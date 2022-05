Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht

Zeugenaufruf

Boppard (ots)

Am Freitag, den 27.05.2022, kam es gegen 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 9 an der Einmündung zur Heerstraße in Boppard. Ein dunkles Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen touchierte ein vorbeifahrendes Fahrzeug. Danach entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle.

Wer Hinweise zum Unfallhergang und/oder zum Verursacher geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Boppard zu melden.

