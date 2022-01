Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Versuchter Einbruch

Täter lösen Alarm aus

Kleve (ots)

In der Neujahrsnacht (1. Januar 2022) haben unbekannte Täter gegen 01:55 Uhr versucht, ein Fenster zur Filiale eines Mobilfunkanbieters auf der Hagschen Straße aufzuhebeln. Während sie an dem Oberlicht herumfuhrwerkten, lösten sie einen Alarm aus. Die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell