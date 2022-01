Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Diebstahl eines Anhängers der Marke STEMA

Geldern Walbeck (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 01.01.2022, 22:00 Uhr und Sonntag, 02.01.22, 01:00 Uhr wurde auf dem Grenzweg in Geldern-Walbeck ein Anhänger der Marke Stema entwendet. Zum Tatzeitpunkt war das Fahrzeug mit einer Deichselsicherung gegen Diebstahl gesichert. Das amtliche Kennzeichen KLE-JH609 war an dem Anhänger angebracht. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen oder dem Verbleib des Fahrzeuges, bitte an die Polizei in Geldern unter Telefon 02831-1250.

