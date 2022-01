Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: B9/ Fahrzeug prallt gegen Straßenbaum/ Fahrer schwer verletzt

Goch (ots)

Auf der Klever Straße (B9), in Höhe des Hauer Grenzweg, ereignete sich am Samstag (01.01.2022) gegen 09:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 54-jähriger Mann aus Kleve war mit seinem Opel auf der Klever Straße in Richtung Kleve unterwegs und kam in Höhe der Unfallstelle aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Der Fahrzeugführer verletzte sich beim dem Unfall schwer und wurde durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Das Unfallfahrzeug wurde durch einen Abschleppunternehmen abgeschleppt. Die B 9 war während der Unfallaufnahme bis ca. 10:30 Uhr gesperrt.

