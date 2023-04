Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Autos aufgebrochen; Verkehrsunfälle; Verlorene Ladung; Fahrzeugbrände; Gleitschirmflieger abgestürzt; Telefon- und Whatsapp-Betrüger;

Reutlingen (ots)

Mehrere Pkw aufgebrochen (Zeugenaufruf)

In der Reutlinger Innenstadt hat in der Nacht zum Sonntag ein Krimineller sein Unwesen getrieben. Wie bislang bekannt ist, schlug im Tatzeitraum zwischen 20 Uhr und sechs Uhr vermutlich ein und derselbe Täter an sechs in der Rathausstraße, Kaiserstraße, Krämerstraße, Bismarckstraße, Metzgerstraße und Jahnstraße geparkten Fahrzeugen jeweils ein hinteres Seiten- bzw. Dreiecksfenster ein, um hierdurch in den Innenraum zu gelangen. Dabei erbeutete der Unbekannte unter anderem Bargeld. Das Diebesgut insgesamt steht abschließend jedoch noch nicht fest. Ebenso der angerichtete Sachschaden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 um Zeugenhinweise. (mr)

Gomadingen (RT): Biker zu Fall gekommen

Mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen ist ein Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Samstagabend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Der 20-Jährige befuhr gegen 18.15 Uhr die L 247 von Marbach herkommend in Richtung L 230. Im Verlauf einer scharfen Linkskurve kam er zu Fall, rutsche über die Fahrbahn und bleib im angrenzenden Grünstreifen liegen. Seine Yamaha rutschte über die am Grünstreifen entlang verlaufenden Bahnschienen hinweg in eine Wiese. Der Sachschaden am Zweirad beträgt schätzungsweise 2.500 Euro. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Ladung verloren

Nicht ordnungsgemäß gesicherte Ladung hat am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall auf der B 27 geführt. Gegen 21.20 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer auf der Fahrbahn in Richtung Stuttgart im Bereich der Ausfahrt Leinfelden-Echterdingen Süd liegende Gegenstände. Wenig später meldete sich auch ein 34-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw, der bereits auf der A8 unterwegs war und den Verlust seiner Ladung bemerkt hatte. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Mann Möbel auf seinem Pritschenwagen geladen. Infolge der offensichtlich unzureichenden Sicherung hatten sich zwei Matratzen, Decken und eine Rückwand eines Sofas selbstständig gemacht und waren auf der Fahrbahn gelandet. Zwei Fahrzeuglenker konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen, sodass es zu Beschädigungen an ihren Fahrzeugen kam und sie in der Folge abgeschleppt werden mussten. Gegen den Verursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die B 27 war bis zur vollständigen Räumung der Fahrbahn in Richtung Stuttgart bis etwa 23 Uhr gesperrt. (ak)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Pkw in Brand geraten

Im Bereich Büsnauer Straße / Klingenstraße in Musberg hat am Sonntagnachmittag ein Auto gebrannt. Kurz vor 16 Uhr fing dort ein Porsche während der Fahrt wohl aufgrund eines technischen Defekts Feuer. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an dem Pkw, der abgeschleppt werden musste, steht noch nicht fest. (mr)

Neuffen (ES): Gleitschirmflieger abgestürzt

Zum Glück glimpflich verlaufen ist der Absturz eines Gleitschirmfliegers am Sonntagnachmittag bei Neuffen. Der 49 Jahre alte und erfahrene Pilot war gegen 16 Uhr vom Startplatz West am Hohenneuffen gestartet, als kurz nach dem Start der Auftrieb abriss. Der Flieger streifte zunächst zwei Baumkronen, bevor er in der dritten Baumkrone in einer Höhe von etwa 15 Metern mit seinem Schirm hängen blieb. Die Bergwacht, die mit drei Fahrzeugen und sieben Rettern im Einsatz war, befreite den Mann aus seiner misslichen Lage. Bis auf eine kleine Schürfwunde blieb der Pilot unverletzt. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Auch der Geleitschirm blieb offenbar unbeschädigt. (cw)

Altbach (ES): Mittels Messengerdienst betrogen (Warnhinweis)

"Mama / Papa, ich habe ein neues Handy, das ist meine neue Telefonnummer. Meldest du dich bitte per WhatsApp bei mir?" Mit einer solchen SMS oder auch WhatsApp-Nachricht, die von Kriminellen versandt wird, beginnt eine Betrugsmasche, vor der die Polizei laufend warnt und der zwischen Samstag und Sonntag ein Senior aus Altbach zum Opfer gefallen ist. In der Folge überwies er mehrere vierstellige Geldbeträge an ausländische Geldinstitute, bevor er am Sonntag mit seiner Tochter persönlich Kontakt aufnahm und der Betrug aufflog. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Betrug läuft immer ähnlich ab:

Sind die Geschädigten erst mal in dem Glauben, mit Angehörigen zu kommunizieren, täuschen die Täter eine finanzielle Notlage oder ausstehende Rechnungen vor und bringen ihre Opfer dazu, teils hohe Geldbeträge an unbekannte Konten zu überweisen. Erst wenn die Betrogenen persönlich Kontakt mit ihren Verwandten aufnehmen, fliegt der Schwindel auf. Meist bestehen die Täter auf eine sogenannte Echtzeitüberweisung, weshalb die überwiesenen Summen in der Regel unwiederbringlich verloren sind.

Die Polizei rät: Überweisen Sie nie Geld aufgrund so einer Nachricht. Nehmen Sie stattdessen immer unter den Ihnen bekannten Telefonnummern persönlich Kontakt mit Ihren Angehörigen auf. So stellt sich ein möglicher Betrugsversuch schnell heraus.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/messenger/

Aichtal (ES): Motorradfahrer gestürzt

Ein Bremsfehler dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Sturz eines Motorradfahrers am Sonntagabend auf der B312 gewesen sein. Der 45-Jährige war gegen 19.15 Uhr mit seiner Yamaha auf der Bundesstraße von der B27 kommend unterwegs, als er kurz nach dem Tunnel in der leichten Linkskurve auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen kam und stürzte. Dabei konnte er sich von seiner Maschine trennen, die mehr als 100 Meter über beide Fahrspuren schlitterte und letztendlich in die rechten Leitplanken krachte. Der Fahrer rutschte auf dem linken Fahrsteifen entlang, bis er nach knapp 100 Metern liegenblieb. Dank seiner getragenen Schutzkleidung wurde er dabei nur leicht verletzt. Er wurde an der Unfallstelle von der Besatzung eines Rettungswagens untersucht. Eine medizinische Behandlung war Glück aber nicht erforderlich. Sein Motorrad, an dem ein Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro entstanden war, musste nachfolgend von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden.

Mössingen (TÜ): Beifahrerscheibe eingeschlagen

An einem auf einem Klinikparkplatz in der Hechinger Straße geparkten BMW hat sich am Sonntag ein Unbekannter zu schaffen gemacht. In der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 18.15 Uhr schlug der Täter die Beifahrerscheibe des Wagens ein und entwendete aus dem Innenraum ein Bekleidungsstück. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (mr)

Bodelshausen (TÜ): Bei Auffahrunfall verletzt

Zu einem Auffahrunfall ist es am Sonntagmittag auf der B 27, auf Höhe der Ausfahrt Bodelshausen gekommen. Gegen 12.35 Uhr bremste eine in Richtung Tübingen fahrende, 56 Jahre alte Ford-Lenkerin ihren Wagen bis zum Stillstand ab, worauf ein nachfolgender Pkw sowie eine Motorradfahrerin den Wagen umfuhren. Ein 42-Jähriger auf einer Yamaha erkannte den Ford jedoch offenbar zu spät, fuhr auf und verletzte sich hierbei. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten war auf die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Tübingen (TÜ): Auto aufgebrochen

Ein im Auto sichtbar abgelegter Rucksack hat am Sonntag das Interesse eines Diebes geweckt. Zwischen 15.15 Uhr und 16.10 Uhr brach der Unbekannte das Schloss an einer Türe eines in der Bismarckstraße im Stadtteil Lustnau geparkten VW Polo gewaltsam auf und ließ den Rucksack mitgehen. Der Wert des Rucksacks und der darin enthaltenen Kletterausrüstung wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Hechingen (ZAK): Mobiltelefon gestohlen

Einen auf dem Parkplatz in der Straße Brielhof geparkten Mercedes hat ein Unbekannter am Sonntagabend aufgebrochen. Zwischen 18.20 Uhr und 21.20 Uhr verschaffte sich der Kriminelle über ein Fenster gewaltsam Zugriff ins Fahrzeug, das er in der Folge durchwühlte. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf ein Mobiltelefon der Marke Samsung, dass er mitgehen ließ. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Meßstetten (ZAK): Telefonbetrüger am Werk (Warnhinweis)

Ein 51 Jahre alter Mann ist am Samstag Opfer eines Telefonbetrügers geworden. Der Anrufer, der in gebrochenem Englisch vorgab, angeblicher Servicemitarbeiter des Software-Unternehmens Microsoft zu sein, gaukelte dem Mann vor, sein Konto sei bereits mehrfach aus verschiedenen Ländern heraus gehackt worden. Um den Schaden bereinigen zu können, forderte der Betrüger die Kopie des Personalausweises des Mannes und mehre TAN-Nummern, die das Opfer übersandte. Erst im Laufe des Gesprächs schöpfte der 51-Jährige Verdacht und trennte die Verbindung. Allerdings musste er am Montag feststellen, dass zwischenzeitlich bereits mehrere Geldbeträge in insgesamt vierstelliger Höhe von seinem Konto an ausländische Banken überwiesen worden waren. Der Polizeiposten Meßstetten hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Die Polizei warnt deshalb dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen und rät:

- Beenden Sie solche Gespräche unverzüglich.

- Verweigern Sie strikt Aufforderungen zur Installation einer Fernwartungssoftware

- Geben Sie niemals TAN-Nummern außerhalb Ihrer Banking-Software und in gar keinem Fall am Telefon heraus.

Wenn Sie Opfer einer solchen Straftat wurden:

- Trennen Sie ihren Rechner vom Internet und fahren sie in herunter.

- Nehmen Sie Kontakt mit Ihrer Bank auf. In manchen Fällen kann es

gelingen, bereits bezahlte Beträge wieder zurückzuholen.

- Lassen Sie Ihren PC überprüfen und das Fernwartungsprogramm löschen.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Weitere Informations- und Präventionstipps finde Sie unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/

Albstadt (ZAK): Vorfahrt missachtet

Eine nach derzeitigem Kenntnisstand Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 11.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen an der Kreuzung Hauptstraße / Brunnenstraße ereignet hat. Ein 58-Jähriger war gegen acht Uhr mit seinem Ford Fiesta auf der Brunnentalstraße unterwegs und wollte in die Kreuzung zur Hauptstraße einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Smart Fortwo, der auf der Hauptstraße heranfuhr und dessen Fahrer nicht mehr schnell genug reagieren konnte. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Während die Fahrzeuglenker unverletzt blieben, erlitt eine 53 Jahre alte Beifahrerin im Smart leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (cw)

Balingen (ZAK): Radfahrer verletzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen erlitten. Der 80-Jährige war mit seinem Pedelec gegen 8.30 Uhr auf der Längenfeldstraße in Richtung Hirschbergstraße unterwegs und streife dabei offenbar den Bordstein. Den Senior stürzte anschließend zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn nachfolgend ins Krankenhaus. Am Zweirad war Sachschaden in Höhe von einigen hundert Euro entstanden. (mr)

Hechingen (ZAK): Im Kreisverkehr gestürzt

Im Kreisverkehr K 7110 / K 7111 auf Höhe Hechingen-Süd hat sich am Sonntagnachmittag ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignet. Gegen 15.35 Uhr fuhr ein 28-jähriger Motorradfahrer mit seiner Honda in den Kreisverkehr ein, wobei er bei einem Bremsmanöver die Kontrolle über die Maschine verlor. Der Mann sowie seine Sozia im Alter von 20 Jahren kamen in der Folge zu Fall. Die junge Frau stieß in der Folge noch mit einem haltenden Mercedes einer 37-Jährigen zusammen. Der 28-Jährige sowie seine Mitfahrerin erlitten ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Die junge Frau wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Den Blechschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt circa 3.500 Euro. (mr)

Bisingen (ZAK): Erhebliche Verkehrsbehinderungen nach Lkw-Brand

Ein Lkw-Brand auf der B 27, kurz vor der Ausfahrt Bisingen, hat am Montagmorgen im Berufsverkehr zu erheblichen Behinderungen geführt. Gegen 5.30 Uhr brach am MAN-Sattelzug eines 37-Jährigen, der auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs war, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ein Feuer aus. Der mit Milchprodukten beladene Laster geriet samt Auflieger in Vollbrand, weshalb in der Folge beide Richtungsfahrbahnen gesperrt werden mussten. Die Fahrspuren in Richtung Balingen konnten gegen 6.50 Uhr wieder freigegeben werden. Die Sperrung in Richtung Tübingen dauerte im Zuge der Lösch- und Bergungsmaßnahmen bis circa 10.10 Uhr an. Verletzt wurde niemand. Ersten Schätzungen zufolge entstand am Lkw, der abgeschleppt werden musste, sowie an der Fahrbahn ein Gesamtschaden im sechsstelligen Bereich. Zeitweise hatte sich ein kilometerlanger Rückstau bis Balingen gebildet. (mr)

Haigerloch-Trillfingen (ZAK): Unter Alkohol Unfall verursacht und geflüchtet

Nach einem Verkehrsunfall, der sich in der Nacht zum Montag in Trillfingen ereignet hat, ermittelt das Polizeirevier Hechingen gegen eine 57-Jährige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Die Fahrerin eines Mini war offenbar auf der Kreisstraße 7113 aus Richtung Hart kommend in Richtung der L 360 unterwegs, als sie in Trillfingen an der Kreuzung zur Bruckstraße eine Verkehrsinsel überfuhr. Obwohl das Verkehrszeichen komplett herausgerissen und ihr Pkw erheblich beschädigt wurde, fuhr die Frau zunächst noch weiter. An der Einmündung zur L 360 fanden die gegen 0.30 Uhr von einem Zeugen alarmierten Polizeibeamten den Mini an der Einmündung zur L 360 neben der Fahrbahn abgestellt vor. Weil Kühlflüssigkeit ausgelaufen war, war der Einsatz der Feuerwehr erforderlich. Von der Fahrzeuglenkerin fehlte jede Spur. Bei der Überprüfung der Halteranschrift konnte die erheblich alkoholisierte, 57-jährige Fahrzeughalterin und mutmaßliche Fahrerin von der Polizei angetroffen werden. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Außerdem wurden zwei Blutproben veranlasst. Der Sachschaden am Pkw wird auf 8.000 Euro, der Schaden an der Verkehrsinsel auf 1.000 Euro beziffert. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell