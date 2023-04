Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Streitigkeiten; versuchtes Raub; Widerstand

Reutlingen (ots)

Bei Widerstand vier Polizeibeamte verletzt

Am Freitagabend ist es bei einer Firma in der Straße Am Heilbrunnen zu einem Streit zwischen Beschäftigten und der Firmenleitung gekommen. Nachdem der Streit nicht ohne Polizei gelöst werden konnte, wurden um 17.45 Uhr Beamte vom Polizeirevier Reutlingen hinzugerufen. Der Streit eskalierte und die Beamten wurden von einem 27-Jährigen angegriffen. Es mussten weitere Streifen, sowie Polizeihundeführer hinzugezogen werden. Der Beschuldigte griff die Polizistinnen und Polizisten weiter an, sodass dieser zu weiteren Maßnahmen zum Polizeirevier verbracht wurde. Beim Einsatz wurden vier Polizeibeamte leicht verletzt. Der 27-Jährige erlitt ebenfalls leichte Verletzungen.

Reutlingen (RT): Liegerad übersehen

Schwere Verletzungen und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagabend in der Theodor-Heuss-Straße in Reutlingen. Eine 36-jährige Pkw-Lenkerin fuhr gegen 17.45 Uhr rückwärts aus einer Parklücke und übersah dabei einen 64-Jährigen, welcher mit seinem Liegerad in Richtung Friedrich-Naumann-Straße unterwegs war. Der Radfahrer kollidierte seitlich mit dem Pkw und verletzte sich dabei schwer. Er wurde vor Ort notärztlich versorgt und im Anschluss in eine Klinik verbracht. Am Mercedes der 36-Jährigen dürfte Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro entstanden sein. Der Schaden am Fahrrad wird auf 3.000 Euro beziffert. Die Unfallermittlungen wurden durch die Verkehrspolizei Tübingen übernommen.

Sonnenbühl (RT): Von Fahrbahn abgekommen und in Graben gefahren

Zum Glück nur leicht verletzt hat sich eine 77-jährige Fahrzeuglenkerin, nachdem sie am Freitagnachmittag von der Fahrbahn abgekommen ist. Die Dame befuhr gegen 16.50 Uhr die Landesstraße 230 von Reutlingen-Gönningen nach Sonnenbühl. Kurz vor der Ortseinfahrt Genkingen, in einer scharfen Rechtskurve, kam sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und rutsche eine circa vier Meter hohe Böschung hinunter. An ihrem Opel Agila entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro. Es entstand zudem geringer Sachschaden an einem Leitpfosten sowie Flurschaden. Das Fahrzeug musste durch die Feuerwehr und einem privaten Dienstleister geborgen werden. Die L230 war bis 19.00 Uhr aufgrund der Bergungsmaßnahmen und Unfallaufnahme gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Die Unfallermittlungen wurden durch die Verkehrspolizei Tübingen übernommen.

Ostfildern (ES): Versuchter Raub an U-Bahn-Haltestelle

Zu einem versuchten Raub ist es am frühen Samstagmorgen an der U-Bahn-Haltestelle Kreuzbrunnen in Ostfildern gekommen. Zwei 17- und 20-jährige männliche Personen, befanden sich kurz vor 01.00 Uhr an der U-Bahnhaltestelle im Scharnhauser Park. Hierbei trafen sie auf einen 18-Jährigen und dessen bislang unbekannten, männlichen Begleiter. Von diesen beiden Personen wurden sie zwei Mal aufgefordert, ihre Taschen zu leeren. Dieser Aufforderungen kamen die beiden 17- und 20-Jährigen nicht nach. In der Folge kam es zwischen dem 18-Jährigen und dem 17-Jährigen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der 18-Jährige dem 17-jährigen Geschädigten Faustschläge ins Gesicht versetzte. Hierbei fiel dem 18-Jährigen Täter eine Schreckschusspistole aus der Tasche. Den beiden Geschädigten gelang im Anschluss die Flucht. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der alkoholisierte 18-Jährige am Herzog-Philipp-Platz angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der Täter hatte die Schreckschusspistole noch bei sich. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der 18-Jährige zunächst auf freien Fuß entlassen. Die Identität des zweiten Täters ist bislang noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Balingen (ZAK): Drei Verletzte bei Auseinandersetzung in Sammelunterkunft

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung sind am Freitagabend drei Männer im Alter von 32 und 33 Jahren leicht verletzt worden. Gegen 21.30 Uhr kam es vor einer Sammelunterkunft in der Straße "Auf der Lochen" im Rahmen von Feierlichkeiten zu einem Streit zwischen mehreren Bewohnern, welcher sich im Anschluss in das Gebäude verlagerte. Ein 33 Jahre alter Bewohner erlitt hier leichte Verletzungen, nachdem ihm eine bislang unbekannte Person einen Gegenstand gegen den Kopf warf. Zwei weitere Bewohner trugen ebenfalls leichte Verletzungen davon. Nachdem unter den zum Teil alkoholisierten Bewohnern eine aufgeheizte Stimmung herrschte, wurden mehrere Streifenbesatzungen zu der Unterkunft entsandt. Der verständigte Rettungsdienst war ebenfalls mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und versorgte die Verletzten, wobei der 33-Jährige zur ambulanten Behandlung in eine Klinik verbracht werden musste. Der genaue Hintergrund der Auseinandersetzung ist bislang unklar. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bisingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen und gegen bauliche Einrichtung geprallt

Von der Fahrbahn abgekommen ist ein Pkw-Lenker am frühen Samstagmorgen bei Bisingen. Kurz vor 01.00 Uhr befuhr der 20 Jahre alte Fahrer eines Seat Leon die L 360 von Bisingen kommend in Richtung Albstadt. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Fahrzeuglenker mit seinem Fahrzeug am Ausgang einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine bauliche Einrichtung und kam nach etwa 50 Metern wieder zurück auf die Fahrbahn. Am Seat, welcher nicht mehr fahrbereit war und deshalb von einem Hilfeleister abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der 20-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Durch die Feuerwehr, welche mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort war, wurden Fahrbahnverunreinigungen durch ausgelaufene Betriebsstoffe beseitigt.

