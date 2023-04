Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstahl von Rädern, Unfälle, Trickdiebstahl

Reutlingen (ots)

Räderdiebe unterwegs

Räderdiebe sind in der Nacht zum Freitag in Betzingen am Werk gewesen. In der Zeit von 18 Uhr bis 7.30 Uhr bockten die Unbekannten zwei Fahrzeuge im Hinterhof eines Autohändlers in der Carl-Zeiss-Straße auf Knochensteine auf. Im Anschluss montierten sie alle Räder im Gesamtwert von etwa 1.800 Euro ab und nahmen sie mit. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Nürtingen (ES): Motorrollerfahrer übersehen

Leichtverletzt wurde ein 58 Jahre alter Motorroller-Fahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Neuffener Straße ereignet hat. Eine 39-Jährige war gegen 15.15 Uhr mit ihrem 5er BMW auf der Neuffener Straße von Frickenhausen herkommend unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts in die Olgastraße abbiegen. Dazu ordnete sie sich bereits einige Meter vor der Einmündung ganz rechts auf der Fahrradspur ein. Allerdings übersah sie dabei den in gleicher Richtung fahrenden Roller, dessen Fahrer rechtswidrig die Fahrradspur nutzte, um den stockenden Berufsverkehr rechts zu überholen. Es kam zu einer leichten Berührung der Fahrzeuge, in deren Folge der Rollerfahrer stürzte und sich verletzte. Die hinzugerufene Besatzung eines Rettungswagens konnte den Mann vor Ort ambulant behandeln, sodass ein Transport ins Krankenhaus nicht notwendig war. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. (cw)

Großbettlingen (ES): Vom Gegenverkehr abgedrängt? (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag auf der B313 bei Grafenberg ereignet haben soll, sucht das Polizeirevier Nürtingen. Ein 58-Jähriger war den bisherigen Ermittlungen zufolge gegen 17.25 Uhr mit seiner Mercedes C-Klasse auf der Bundesstraße von Nürtingen herkommend in Richtung Grafenberg unterwegs. In der langgezogenen Linkskurve nach der zweiten Einfahrt nach Großbettlingen soll ihm, wie er angab, eine dunkle Limousine auf der Hälfte seiner Fahrspur entgegengekommen sein. Unmittelbar hinter dem Unbekannten soll ein kleineres Auto von der Größe eines Ford Fiesta oder Fiat Punto gefahren sein, den die schwarze Limousine möglicherweise zuvor überholt hatte. Um eine Kollision mit dem Gegenverkehr zu vermeiden, zog der 58-Jährige seinen Mercedes nach rechts und krachte in die dortigen Leitplanken. Obwohl an seinem Fahrzeug und an den Leitplanken ein Sachschaden von geschätzten 12.000 Euro entstanden war, entfernte sich der Mann samt seinem Wagen von der Unfallstelle und meldete sich erst am Freitagvormittag bei der Polizei. Hinweise bitte an das Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/9224-0. (cw)

Kirchheim (ES): Trickdieb unterwegs (Zeugenaufruf)

Eine ältere Frau ist am Donnerstagmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Stuttgarter Straße das Opfer eines dreisten Trickdiebs geworden. Die über 80 Jahre alte Frau befand sich gegen 14 Uhr bereits in ihrem Pkw, als der Unbekannte an ihre Fahrertür klopfte. Sie öffnete daraufhin die Tür. Der Mann fragte sie anschließend, ob der Goldring, der vermeintlich neben ihrem Auto auf dem Boden lag, ihr gehören würde. Er zeigte der Seniorin daraufhin einen Ring und steckte ihn unvermittelt an ihren Finger. Im Anschluss bettelte der Täter noch um etwas Geld, worauf die ältere Frau davonfuhr. Später bemerkte sie das Fehlen ihres etwa 450 Euro wertvollen Rings und dass sie lediglich noch den wertlosen hatte. Der Dieb ist etwa 30 bis 40 Jahre alt und zirka 165 bis 170 cm groß. Er hat einen dunklen Teint sowie einen Bartansatz am Kinnbereich. Der Mann trug eine graue bis über die Hüfte reichende Jacke. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07021/501-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell