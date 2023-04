Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrecher überrascht; Exhibitionist

Reutlingen (ots)

Mit E-Scooter kollidiert

Leichte Verletzungen hat eine 50-jährige E-Scooter-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in der Silberburgstraße erlitten. Gegen 11.20 Uhr bog eine 19-Jährige mit ihrem Opel aus der Luisenstraße kommend in die Silberburgstraße ein und übersah die dort auf der Fahrbahn fahrende Rollerfahrerin. Durch die Kollision kam die 50-Jährige zu Fall und wurde in der Folge vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ob auch Sachschaden entstanden war, ist noch nicht bekannt. (sm)

Münsingen (RT): Wer hatte Grün? (Zeugenaufruf)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 7.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag an der Kreuzung Karlstraße / Wolfgartenstraße / Am Rosenberg ereignet hat. Ein 64-Jähriger war gegen 9.50 Uhr mit seinem Ford Kuga auf der Wolfgartenstraße unterwegs und wollte die Kreuzung zur Karlstraße geradeaus in Richtung der Straße Am Rosenberg überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit der Mercedes B-Klasse eines 74-Jährigen, der auf der Karlstraße in Richtung Ehingen fuhr. Während beide Fahrer unverletzt blieben, wurde eine 71 Jahre alte Beifahrerin im Mercedes leicht verletzt. Sie wurde von einer zufällig vorbeikommenden Besatzung eines Rettungswagens ambulant versorgt und konnte sich nach der Unfallaufnahme selbstständig zu einem Arzt begeben. Der Mercedes war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da beide Fahrer angaben, jeweils bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein, sucht das Polizeirevier Münsingen nach Zeugen, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können. Polizeirevier Münsingen, Telefon 07381/9364-0. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbrecher von Bewohnerin überrascht

Die Bewohnerin eines Hauses im Fuchsweg ist am Mittwochmittag auf zwei Einbrecher gestoßen. Gegen 12.30 Uhr hatten sich die Unbekannten durch Aufhebeln eines Gartentores Zutritt auf das Grundstück verschafft und sich auf die Terrasse begeben. Dort wurden sie von der Frau gesehen und angesprochen, woraufhin sie die Flucht ergriffen. Beide Männer werden als etwa 25 bis 30 Jahre alt, ca. 170 bis 175 cm groß und von schlanker Statur beschrieben. Einer der Täter hatte längere braune Haare, einen leichten Bartwuchs und war bekleidet mit einer blauen Jacke und einer grauen Hose. Der Zweite trug unter anderem ein grau-weißes Oberteil mit rotem Balken. Eine eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen verlief bislang ergebnislos. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen ermittelt. (sm)

Weilheim (ES): Bei Rot abgebogen

Eine leichtverletzte Person und zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag auf der Zeller Straße ereignet hat. Gegen zehn Uhr fuhr ein 57 Jahre alter Mann dort mit seinem BMW aus Richtung Autobahn kommend und wollte nach links in das Industriegebiet abbiegen. Hierbei missachtete er den ersten Erkenntnissen zufolge das Rotlicht der Ampel und kollidierte im Einmündungsbereich mit dem VW Golf eines 44-Jährigen, der von Weilheim kommend auf der Zeller Straße fuhr. Der Golffahrer zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu, eine ärztliche Versorgung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Der Gesamtschaden lässt sich noch nicht beziffern, an beiden Fahrzeugen dürfte jedoch wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Ein Abschleppunternehmen transportierte sie ab. Zur Reinigung der Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe kam ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort. Die Fahrbahn musste in Fahrtrichtung Autobahn kurzzeitig gesperrt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen in beide Fahrtrichtungen. (sm)

Lenningen-Brucken (ES): Mutmaßlicher Exhibitionist gefasst

Wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung ermittelt das Polizeirevier gegen einen 19-Jährigen. Eine 22-jährige Frau meldete sich am Dienstag bei der Polizei, nachdem sie offenbar wiederholt von dem zunächst unbekannten Verdächtigen an einer Bushaltestelle in der Kirchheimer Straße belästigt worden war. Im Verlauf der daraufhin eingeleiteten Ermittlungen konnte der 19-Jährige am Mittwochmorgen, kurz nach sechs Uhr, hinter Containern verborgen an der Bushaltestelle mit entblößtem Geschlechtsteil angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen seinen Betreuern überstellt. (cw)

Meßstetten (ZAK): Radfahrer übersehen

Ein 44-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Skistraße leicht verletzt worden. Gegen 11.10 Uhr fuhr eine 43 Jahre alte Frau mit ihrem Mitsubishi die Hangergasse abwärts und hielt an der Kreuzung mit der Ski- und Gartenstraße an der Stoppstelle zunächst an. Als sie losfuhr, übersah sie den 44-Jährigen, der mit seinem Fahrrad die Skistraße befuhr und die Kreuzung geradeaus in die Gartenstraße überqueren wollte. Durch die Kollision stürzte der Radler auf den Asphalt. Eine ärztliche Versorgung seiner Verletzungen war vor Ort nicht erforderlich. Am Pkw war Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden. (sm)

