Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montag gegen 6:00 Uhr in Großbottwar zugetragen hat. Ein bislang unbekannte Fahrzeuglenker befuhr vermutlich mit einem LKW der Marke Volvo aus Richtung Steinheim an der Murr kommend die Landesstraße 1100. Im Bereich des Kreisverkehrs "Storchenkreisel" kam er mutmaßlich nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr daraufhin eine Verkehrsinsel mitsamt dem Verkehrszeichen darauf. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die genaue Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

