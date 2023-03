POL-LB: Leonberg-Warmbronn: Baucontainer aufgebrochen

Ludwigsburg (ots) - In der Hermannstraße in Kornwestheim ist es zwischen Samstag 14:40 Uhr und Sonntag 05:40 Uhr zu einem Einbruch in eine Bäckerei gekommen. Die Einbrecher hebelte hierbei mutmaßlich die Eingangstür des Geschäftes auf. Anschließend entwendeten sie aus dem Inneren der Bäckereifiliale den Tresor mitsamt den Tageseinnahmen in Höhe von mehreren tausend Euro. Der an der Tür entstandene Schaden wird ...

