Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbrecher verursachen erhebliche Schäden auf Baustelle

Ludwigsburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag 19:15 Uhr und Sonntag 11:00 Uhr kam es auf einer Baustelle auf dem Parkplatz zwischen dem Berliner Platz und der Bebenhäuser Straße in Ludwigsburg zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter drangen in das umzäunte Gelände der Baustelle ein und hebelten die Tür eines Baucontainers auf. In diesem durchsuchten die Täter mehrere Schränke und fanden mutmaßlich Schlüssel für die Schlösser weiterer Baucontainer vor. Anschließend wurden auch die weiteren Container geöffnet und durchsucht. Die Schlösser nahmen die Täter vermutlich nach dem Einbruch mit. Des Weiteren wurde ein elektrischer Stemmhammer im Wert von mehreren tausend Euro von der Ladefläche eines geparkten Mercedes entwendet. An zwei weiteren geparkten LKW wurde unter anderem ein Fenster eingeschlagen und ein Türgriff abmontiert. Ebenso versuchten die Täter, die Heckklappen der beiden Fahrzeuge mit Gewalt aufzubrechen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro, der genauer Wert und die Menge des Diebesgutes ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die unter Telefon 07141 29920-0 oder E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell