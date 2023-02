LPI-G: Einbruch in Poolhaus

Altenburg (ots) - Eine 64-jährige Fahrerin eines Pkw Opel fuhr am 18.02.2023 gegen 17:10 Uhr aus einer Grundstücksausfahrt auf die Schmöllnsche Landstraße. Dabei kollidierte sie aus Unachtsamkeit mit einem Verkehrszeichen. Sowohl am Pkw als auch am Verkehrsschild entstand Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: ...

