POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle und Sachbeschädigung

Murrhardt: Unfallflucht - 6000 Euro Schaden - Zeugen gesucht

In der Zeit zwischen Freitagabend 17 Uhr und Samstagmorgen 08 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer die Brennäckerstraße in Richtung Bergstraße. Hierbei kam er links von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Heck eines parkenden Pkw, welcher hierdurch gegen eine Mauer geschoben wurde. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort und hinterließ einen Sachschaden von rund 6000 EUR. An der Unfallstelle wurden Fahrzeugteile eines schwarzen Pkw sichergestellt. Hinweise auf den geflüchteten Fahrer nimmt der Polizeiposten Murrhardt unter der Telefonnummer 07192/ 5313 entgegen.

Allmersbach im Tal: Unfallflucht - 3000 Euro Schaden

In der Zeit zwischen Freitagabend 21:30 Uhr und Samstagnachmittag 14:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer beim Vorbeifahren einen in der Stiftswaldstraße geparkten VW. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin vom Unfallort und hinterließ einen Sachschaden von rund 3000 Euro. Es konnten Lackspuren eines roten Pkw gesichert werden. Hinweise auf den geflüchteten Fahrer nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191/ 9090 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht im Rems-Murr-Center

Am Freitagnachmittag zwischen 14:20 Uhr und 14:40 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Pkw-Lenker, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen blauen VW Passat auf dem Parkplatz des Rems-Murr-Centers in Fellbach. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort und hinterließ einen Sachschaden von rund 500 Euro. Zum Unfallzeitpunkt war der Parkplatz stark frequentiert. Hinweise auf den geflüchteten Fahrer nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711/ 57720 entgegen.

Aspach-Kleinaspach: Fußgänger angefahren und abgehauen

Gegen 21 Uhr wurde am Samstag ein Fußgänger auf dem Parkplatz des Fußballplatzes in Kleinaspach von einem Pkw angefahren. Der 65-jährige prallte gegen die Windschutzscheibe und zog sich dabei mehrere leichtere Verletzungen zu. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher nach einem kurzen Gespräch mit dem verletzten Fußgänger unerlaubt vom Unfallort. Noch am gleichen Abend meldete sich der Renault-Fahrer selbstständig bei der Polizei in Backnang. Trotz der nachträglichen Meldung muss sich der 61-jährige Renault-Fahrer wegen Verkehrsunfallflucht verantworten, da er seinen Pflichten nach dem Verkehrsunfall vor Ort nicht nachkam.

Welzheim: Verkehrsunfall Welzheim

Am Samstagabend kurz vor 20:30 Uhr befuhr eine 57-jährige Ford-Fahrerin die Friedrich-Bauer-Straße (Landesstraße 1150) in Fahrtrichtung Kaisersbach. Dabei kam die Autofahrerin seitlich von der Straße ab, fuhr über einen Bordstein, kollidierte mit einem Baum, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend auf der Fahrbahn zum Stillstand. Das Fahrzeug erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro und musste geborgen werden. Die 57-jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Mitfahrer im Ford blieben glücklicherweise unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten kam es nur zu leichteren Behinderungen auf der Landesstraße.

Rudersberg-Schlechtbach: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

In der Zeit zwischen Freitagabend 18:15 Uhr und Samstagmorgen 08:15 Uhr bewarf ein bislang unbekannter Täter die gläserne Eingangstür eines Schreibwarenladens am Rathausplatz mit faustgroßen Steinen. Die Scheibe sprang an zwei Stellen, hielt den Einschlägen jedoch stand. An der Tür entstand ein Sachschaden von rund 1600 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181/ 2040 entgegen.

