Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Obersontheim: Geparkter Pkw angefahren - Zeugen gesucht

Bereits am Donnerstagmorgen zwischen 07:30 und 12:35 Uhr wurde ein schwarzer Mitsubishi Colt im Ebbachweg durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Colt stand in Längsrichtung ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der unbekannte Fahrzeuglenker flüchtete in ortsauswärtiger Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde an dem geschädigten Mitsubishi blauer Fremdlack sichergestellt. Die Polizei in Schwäbisch Hall, Tel. 0791 / 4000, sucht Zeugen zum Unfallhergang und insbesondere zum flüchtigen, vermutlich blauen, Fahrzeug.

Gerabronn: Zu stark beschleunigt - zwei Leichtverletzte - Zeugen gesucht

Eine 55-jährige Fiat-Fahrerin wollte am Samstag gegen 11:40 Uhr von einer Grundstücksausfahrt auf die bevorrechtigte Seestraße nach links in Richtung Innenstadt abbiegen. Ein von links kommender Pkw-Lenker signalisierte der 55-Jährigen wohl erkennbar, dass er sie einfahren lassen würde. Mit der Situation überfordert beschleunigte die Fiat-Fahrerin mit ihrem Automatikgetriebe derart beim Einbiegen, dass sie mit quietschenden Reifen über den gegenüberliegenden Gehweg fuhr, gerade noch nach links lenken konnte, um nicht in den Schwanensee zu geraten, übersteuerte ihr Fahrzeug hierbei und kollidierte in der Folge frontal mit einem Mercedes, der hinter dem Pkw fuhr, der die Fiat-Fahrerin einfahren ließ. Durch die Kollision wurde die Fiat-Fahrerin und der 38-jährige Mercedes-Fahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils 10.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach dem Pkw-Lenker, der die Fiat-Fahrerin einfahren ließ. Der Zeuge möge sich bitte bei der Polizei in Crailsheim, Tel. 07951/ 4800, melden.

Blaufelden: Motorradfahrer gestürzt und schwer verletzt

Ein 32-jähriger KTM-Fahrer befuhr mit seiner fast neuen 890 Adventure am Samstag gegen 12:50 Uhr die B 290 von Rot am See kommend in Richtung Bad Mergentheim. An der Einmündung zur Langenburger Straße bog er nach links ab. Hierbei brach ihm vermutlich aufgrund der ihm noch unbekannten Maschine das Hinterrad aus, stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich hierbei schwer. Der 32-Jährige musste mit einem Notarzt in eine Klinik verbracht werden. An der neuwertigen Maschine entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Gaildorf: Passat-Fahrer gefährdet mehrere Fußgänger

Ein 56-jähriger VW Passat-Fahrer befuhr am Samstag gegen 16 Uhr die Kanzleistraße in Richtung der Einmündung zur Fraschstraße. An der Fraschstraße kam der 56-Jährige in der dortigen leichten Linkskurve der Kanzleistraße aufgrund einer medizinischen Ursache von der Fahrbahn ab. Hierbei gefährdete er mehrere Fußgänger an dem dortigen Zebrastreifen und prallte schließlich auf einen Laternenmasten sowie auf eine dortige Umzäunung. Der 56-Jährige konnte durch die schnell eintreffenden Rettungskräfte aus seinem Fahrzeug befreit und reanimiert werden. Sein Zustand ist bislang immer noch kritisch. Außer einem Rettungswagen und einem Notarzt waren auch die Feuerwehr Gaildorf mit drei Fahrzeugen und 21 Mann vor Ort im Einsatz. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung des VW war die Kanzleistraße bis kurz vor 18 Uhr voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell