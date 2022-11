Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen: Unfall auf Autobahn A7

Aalen (ots)

Am Freitag kurz nach 13:00 Uhr zu einem Unfall auf der Autobahn a7 auf Höhe Arlesberg in Fahrtrichtung Würzburg. Offenbar stockte hier der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen, weshalb eine 26 Jahre alte Renault-Twingo-Fahrerin ihren PKW stark abbremsen musste. Um eine Kollision mit dem vorausfahrenden PKW zu vermeiden, wich sie nach rechts aus und touchierte dabei einen auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Scania-Sattelzug eines 33-Jährigen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. In der Folge bildete sich ein Rückstau, in dem ein 29-Jähriger mit seinem Skoda auf einen vorausfahrenden Dodge Ram eines 51-Jährigen auffuhr. Dabei verletzte sich der Skoda-Fahrer leicht. Bei dem Auffahrunfall entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Der Skoda musste in der Folge abgeschleppt werdne. Noch etwas weiter hinten im Stau fuhr ein 26 Jahre alter Skoda-Fahrer auf einen davor befindlichen Porsche eines 66-Jährigen auf. Hierbei entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

