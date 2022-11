Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Diesel entwendet & Unfallflucht

Aalen (ots)

Schorndorf: Diesel entwendet

In der Zeit zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen wurden in der Schmiedgasse aus einem Lkw ca. 150 Liter Diesel entwendet. Die Diebe haben hierzu den Tank des Lastwagens aufgebrochen. Weil bei der Tatbegehung teilweise Sprit auslief, musste am Freitagmorgen die Straße mit Bindemitteln gereinigt werden. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 9:30 Uhr und 15:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer beim Vorbeifahren einen in der Lise-Meitner-Straße geparkten Ford Fiesta. Der Unfallverursacher fuhr anschließend weiter und hinterließ rund 1000 Euro Sachschaden am Ford. Hinweise auf den geflüchteten Fahrer nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

