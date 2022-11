POL-AA: Ostalbkreis: Plane aufgeschlitzt - Reifen während der Fahrt verloren - 48-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt - Sonstiges

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Remshalden-Grunbach: Unfallflucht Am Donnerstag in der Zeit zwischen 8 Uhr und 14:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Straße Am Hirsch einen geparkten VW und fuhr anschließend weiter. Am geparkten Auto entstand Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier ...

mehr