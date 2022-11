Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Farbschmiererei - In Sporthalle eingebrochen

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Leutenbach: In Sporthalle eingebrochen

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Donnerstag in die Sporthalle in der Theodor-Heuss-Straße ein und rissen unter anderem eine Uhr von der Wand. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, aber Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro hinterlassen. Hinweise auf die Personen werden vom Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegengenommen.

Fellbach: Farbschmiererei

Das Gebäude eines Autohauses in der Ringstraße wurde im Zeitraum zwischen 1. und 9. November mit Farbe besprüht. Dadurch entstand dem Unternehmen ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

