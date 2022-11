Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Technischer Defekt löste Brandalarm aus - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Gegen Verkehrszeichen gefahren

Auf rund 1500 Euro beziffert sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag entstand. Mit ihrem VW Passat bog eine 69-Jährige gegen 10.35 Uhr in den Nördlichen Stadtgraben ein, wobei sie gegen ein Verkehrszeichen fuhr.

Ellenberg: 1400 Euro Sachschaden

Zwischen Mittwochabend, 22 Uhr und Donnerstagmorgen 7 Uhr, zerkratzten Unbekannte einen VW, der in diesem Zeitraum in der Straße "Schönblick" abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 1400 Euro geschätzt. Hinweise bitte an den Polizeiposten Tannhausen, Tel.: 07964/330001.

Bopfingen: Fahrzeug übersehen

Eine verletzte Autofahrerin und ein Sachschaden von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen ereignete. Gegen 7 Uhr übersah eine 21-jährige Opel-Fahrerin an der Einmündung Kirchheimer Straße / B 29 in Richtung Ortsmitte den Fiat einer 35-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die 35-Jährige verletzt; sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bopfingen-Kerkingen: Technischer Defekt löste Brandalarm aus

Ein technischer Defekt in einem Stromverteiler eines Gebäudes in der Schneidheimer Straße, löste am Donnerstagmorgen gegen 7.40 Uhr einen Schmorbrand mit leichter Rauchentwicklung aus. Der Schmorbrand konnte von den Freiwilligen Feuerwehren Kerkingen und Bopfingen, die mit insgesamt drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort waren, rasch gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Wört: Bei Unfall leicht verletzt

Mit ihrem BMW bog eine 26-Jährige am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr von der Straße "Am Vogelfeld" kommend auf die Kreisstraße 3222 ein. Dabei übersah sie den Skoda eines 28-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Gesamtschaden von rund 11.000 Euro entstand und die Unfallverursacherin leicht verletzt wurde.

Ellwangen: Aufgefahren

Im Baustellenbereich auf der Landesstraße 1060 zwischen Eggenrot und dem Ellwanger Bahnhof fuhr ein 20-Jähriger am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr mit seiner Sattelzugmaschine auf den vor ihm fahrenden Renault eines 32-Jährigen auf. Der bei dem Unfall entstandene Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

