POL-AA: Waiblingen: Fahrzeugbrand

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Auf der B 14 ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr ein Fahrzeugbrand. Ein 46-jähriger Fahrer eines Pkw BMW, Typ 218, fuhr in Richtung Stuttgart, als auf Höhe der Überleitung zur B 29 in Richtung Aalen der Motorraum seines Fahrzeugs Feuer fing. Der Autofahrer steuerte daraufhin rechts ran und konnte unverletzt aussteigen. Die alarmierte örtliche Feuerwehr, die mit zwei Löschfahrzeugen ausrückte, konnten den Brand löschen. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden, der auf 7000 Euro beziffert wurde. Das Auto wurde abgeschleppt.

