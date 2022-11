Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autos mutwillig beschädigt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weissach im Tal: Transporter umgekippt

Der Fahrer eines Mercedes-Sprinters befuhr am Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr die K 1907 von Unterbrüden nach Unterweissach. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug zunächst nach links, woraufhin der 36-jährige Fahrer gegenlenkte und dabei die Kontrolle verlor. Der Transporter kam nach rechts von der Straße ab und kippte im Grünbereich zur Seite. Der 36-Jährige verletzte sich hierbei schwer und musste ins Krankenhaus. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme gesperrt. Am Transporter, der abgeschleppt wurde, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro.

Fellbach: Autos zerkratzt

In der Rosenstraße wurde zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag ein Pkw BMW, Typ X1, mutwillig beschädigt. Unbekannte zerkratzten die Lackierung des Wagens und verursachten hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Ein weiteres Auto wurde am Samstag in der Zeit zwischen 12 Uhr und 22 Uhr auf die gleiche Art und Weise beschädigt, das auf dem Parkdeck des Rems-Murr-Centers geparkt war. Die Reparaturkosten an dem Pkw Mercedes belaufen sich ebenfalls auf ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu den Tatgeschehen nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Weinstadt: Auffahrunfälle im Berufsverkehr

Auf der B 29 zwischen den Anschlussstellen Remshalden und Weinstadt ereigneten sich am Donnerstagmorgen kurz vor 7 Uhr zwei Auffahrunfälle. Ein 32-jähriger Volvo-Fahrer musste auf der linken Fahrspur verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte der nachfolgend 24-jährige Fahrer eines Opel Corsa zu spät. Er versuchte vergeblich noch abzubremsen und auszuweichen, prallte dann aber gegen den Volvo und die links angrenzende Leitschutzplanke. Sowohl der Volvo-Fahrer als auch der Unfallverursacher wurden beim Aufprall leicht verletzt, wobei der 24-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Sein Auto wurde abgeschleppt. Unmittelbar danach ereignete sich auf der linken Fahrspur ein Folgeunfall. Der Fahrer eines Ford-Fiestas fuhr wegen des Rückstaus auf einen abbremsenden Mercedes auf und verursachte dabei 7000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde hierbei niemand.

