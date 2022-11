POL-WES: Wesel - Kreisgebiet - Einsatzlage im Zusammenhang mit Halloween

Dinslaken (ots) - Am 31.10.2022 um 22:20 Uhr befuhr ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Wesel die B8 in Fahrtrichtung Voerde und beabsichtigte die Kreuzung geradeaus zu überqueren. Ein 48-jähriger Weseler befuhr mit seinem Pkw die B8 in Fahrtrichtung Duisburg und beabsichtigte nach links in die Wilhelm-Lantermann-Straße einzubiegen. Dabei missachtete er das für ihn ...

mehr