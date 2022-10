POL-WES: Xanten-Wesel - Verkehrsbeeinträchtigungen durch Schwertransporte

Voerde (ots) - Unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus an der Rahmstraße eingebrochen. Sie warfen unter anderem mit einem Stein die Terrassentür ein, was ein Loch in der Glasscheibe hinterlassen hat. Ob die Täter etwas gestohlen haben, ist noch nicht klar. Die Unbekannten müssen zwischen Mittwoch (26.10.) und Samstag (29.10) im Haus gewesen sein. Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0. ...

