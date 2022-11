Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Dinslaken (ots)

Am 31.10.2022 um 22:20 Uhr befuhr ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Wesel die B8 in Fahrtrichtung Voerde und beabsichtigte die Kreuzung geradeaus zu überqueren. Ein 48-jähriger Weseler befuhr mit seinem Pkw die B8 in Fahrtrichtung Duisburg und beabsichtigte nach links in die Wilhelm-Lantermann-Straße einzubiegen. Dabei missachtete er das für ihn geltende Rotlicht. Mittig auf der Kreuzung kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der sich der 48-jährige schwer und der 41-Jährige leicht verletzte. Beide Verletzten wurden mittels Rettungswagen in örtliche Krankenhäuser verbracht. Die Kreuzung B8 / Wilhelm-Lantermann-Straße wurde in der Zeit der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch beauftragte Abschleppunternehmen eingeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell