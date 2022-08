Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Delbrück-Boke (ots)

(mb) Auf der Mantinghauser Straße sind am Mittwoch zwei Autofahrerinnen bei einem Auffahrunfall teils schwer verletzt worden.

Gegen 12.20 Uhr fuhr eine 58-jährige Audi-Q3-Fahrerin auf der Mantinghauser Straße in Richtung Mantinghausen. Vor ihr fuhr eine 41-jährige Frau mit einem Hyundai Qashqai, die an der Kreuzung Mantinghauser Straße/Untereichen/Waterkamp nach links in die Straße Waterkamp abbiegen wollte. Die Audi-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf das bremsende Hyundai-SUV auf. Beide Autos wurden stark beschädigt. Im Audi zog sich die Fahrerin schwere Verletzungen zu. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn. Die Hyundai-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde am Unfallort vom Rettungsdienst versorgt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Mantinghauser Straße in beiden Richtungen für den Verkehr gesperrt.

