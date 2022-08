Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit sechs Schwerverletzten auf der BAB 19

Rostock (ots)

Am 14.08.2022 ereignete sich gegen 18:27 Uhr auf der BAB 19 zwischen den Anschlussstellen Kavelstorf und Laage in Fahrtrichtung Berlin ein Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 28-jähriger vietnamesischer Fahrzeugführer mit seinen fünf weiteren Insassen vietnamesischer Herkunft (darunter zwei Kinder, davon ein Kleinkind) den rechten Fahrstreifen. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte der Fahrer in seinem VW Golf mit einem Pannenfahrzeug (PKW), welches auf dem Seitenstreifen stand. In dem Pannenfahrzeug befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Personen. Eine Insassin des auffahrenden Fahrzeuges wurde dabei lebensbedrohlich verletzt. Die anderen vier Personen erlitten schwere Verletzungen. Alle wurden in umliegende Kliniken verbracht. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Autobahn für ca. 1,5 Stunden vollgesperrt werden. Anschließend wurde der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Inzwischen ist die Autobahn wieder für den Verkehr freigegeben. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Gegen den Fahrer wird u. a. wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Peter Michael Ziemer Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock Dezernat 1 Einsatzleitstelle

