Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall auf der Autobahn 19

PKW überschlägt sich

Rostock (ots)

Am Samstagmorgen kam es gegen 07:13 Uhr auf der A 19, Fahrtrichtung Berlin zu einem Verkehrsunfall, wobei eine Person verletzt wurde. Eine 22-jährige deutsche Fahrzeugführerin kam mit ihrem PKW Peugeot zunächst nach links vom Fahrstreifen ab, beim Gegensteuern kam sie dann nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in die Bankette. Hier hat sie sich überschlagen und das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrzeugführerin konnte sich allein aus dem PKW befreien. Der hinzugezogene Rettungsdienst hat die Frau ärztlich versorgt. Sie ist leicht verletzt. Kurzzeitig war die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin voll gesperrt, bis zur Bergung des Fahrzeuges ist noch eine halbseitige Sperrung weiterhin erforderlich und dauert zurzeit an. Das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Torsten Pehlgrimm

Dienstgruppenleiter Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf

