Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Detmold und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu versuchtem Tötungsdelikt in Lügde

Bielefeld (ots)

Im Zuge weiterer Ermittlungen ist es am Montag, 17.01.2022, gelungen, die Person zu identifizieren, die für die lebensgefährlichen Verletzungen des Geschädigten verantwortlich sein soll.

Es handelt sich um einen 26-Jährigen, der im Verlauf der Tatnacht mit dem späteren Opfer in Streit geraten sein soll, wobei die Hintergründe jedoch nach wie vor unklar sind. Nachdem der Beschuldigte sich am Montagabend noch selbständig bei der Polizei gemeldet hatte, ist er vorläufig festgenommen und heute der Haftrichterin des Amtsgerichts Detmold vorgeführt worden. Er gibt an, seinerseits von dem Opfer angegriffen worden zu sein und sich lediglich gewehrt zu haben.

Die Haftrichterin erließ einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung und ordnete die Untersuchungshaft an.

Der Gesundheitszustand des Geschädigten scheint sich stabilisiert zu haben, so dass gestern eine erste Vernehmung möglich war.

Die weiteren Ermittlungen der Mordkommission dauern an.

Meldung vom 17.01.2022, 11:36 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5123070

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell