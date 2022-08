POL-HRO: Raub in Wismar

Rostock (ots) - Am 12.08.2022 gegen 16:30 Uhr verursachte der 58-jährige Fahrer eines PKW Skoda in Lambrechtshagen (LK Rostock) einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Nach Hinweisen anderer Verkehrsteilnehmer, dass der Skoda in Schlängellinien fährt, konnte das später verunglückte Fahrzeug in Lambrechtshagen festgestellt werden. Hier kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Bäume, ...

