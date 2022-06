POL-HI: Unfall auf der A 7 - Transporter-Fahrer schwer verletzt

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Mittwoch, 29.06.2022, stiegen unbekannte Täter in einen Friseursalon in der Osterstraße ein. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang mögliche Zeugen. Die Tatzeit liegt zwischen dem 28.06.2022, 20:30 Uhr, und dem 29.06.2022, 08:10 Uhr. Zutritt in die Räumlichkeiten verschafften sich der oder die Täter über ein ...

mehr