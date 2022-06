Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Friseurgeschäft - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Mittwoch, 29.06.2022, stiegen unbekannte Täter in einen Friseursalon in der Osterstraße ein. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang mögliche Zeugen.

Die Tatzeit liegt zwischen dem 28.06.2022, 20:30 Uhr, und dem 29.06.2022, 08:10 Uhr. Zutritt in die Räumlichkeiten verschafften sich der oder die Täter über ein rückwärtig gelegenes Fenster des Friseurgeschäftes. Bei der Suche nach Diebesgut stießen sie auf eine niedrige dreistellige Geldsumme, die entwendet wurde.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell