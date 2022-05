POL-FR: Landkreis Waldshut-Tiengen - Waldshut -- Straßenverkehrsgefährdung: Überholvorgang mit Gefährdung des Gegenverkehrs - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots) - In der Nacht zum Mittwoch, 25.05.22, wurde circa zwischen 01:30 und 02:30 Uhr in eine Freizeiteinrichtung in der Straße Am Sportfeld eingebrochen. Die unbekannte Täterschaft konnte sich über ein Fenster und eine Tür Zutritt verschaffen und durchsuchte das Gebäude. Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641/582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen ...

