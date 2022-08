Polizei Paderborn

POL-PB: Brandstiftung am Strohlager - Polizei sucht Zeugen

Borchen-Schloß Hamborn (ots)

(mb) Das Feuer an einem Strohlager auf einem Feld am Binderweg ist auf eine Brandstiftung zurückzuführen. Das haben die Ermittlungen der Kripo ergeben. Ein Strafverfahren ist eingeleitet. Rund 1.000 Rundballen fielen den Flammen zum Opfer. Noch am Montag zog starker Brandgeruch durch Teile der Paderborner Kernstadt und Borchen. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Mithilfe und suchen Zeugen. Wer am Sonntagnachmittag nahe des Brandorts verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 zu melden.

