POL-PB: Autofahrerin flüchtet nach Unfall mit Radfahrer

Paderborn (ots) - (mb) Am Dienstagabend, 23.08.2022, hat sich am Bahnhof am Schatenweg ein Exhibitionist gezeigt. Der Mann fiel gegen 22.10 Uhr einer jungen Frau (19) auf. Er saß auf dem Bahnsteig auf einer Bank und hatte seine Hose heruntergezogen. Als die Zeugin an ihm vorbeiging, masturbierte der Mann. Er sah europäisch aus und soll 35 bis 40 Jahre alt sein. Der Mann hatte einen Dreitage-Bart und trug eine dunkle, ...

mehr