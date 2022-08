POL-PB: Exhibitionist am Bahnhof Schloß Neuhaus

Paderborn (ots) - (mb) Eine radelnde Seniorin (71) und ein radelnder Senior (77) sind am Dienstag bei Verkehrsunfällen verletzt worden. In einem Fall von Fahrerflucht sucht die Polizei einen beteiligten E-Scooter-Fahrer und Zeugen. Gegen 17.00 Uhr fuhr eine 71-jährige Elektroradfahrerin auf dem Radweg Am Hoppenhof von Im Quinhagen in Richtung Padersee/Fürstenallee. ...

